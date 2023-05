Renault : une ambiance électrique ?

(Boursier.com) — Renault se stabilise au-dessus des 33 euros ce mardi, alors que Barclays a ajusté son objectif de cours de 39 à... 33 euros sur le groupe automobile. Les craintes d'une guerre des prix dans l'électrique après les dernières annonces de Tesla continuent à peser sur la tendance malgré la publication trimestrielle rassurante du constructeur au losange. Stifel expliquait dernièrement que le directeur financier du groupe, Thierry Pieton, avait répondu de manière convaincante à ces préoccupations en vue de la "déferlante chinoise" qui menace le marché.

A moyen terme, selon Oddo, le risque réside dans la perception de sa future entité Ampère, compte tenu de son projet d'IPO et de la capacité de le maintenir face à un environnement dégradé. Ce risque est bien évidemment présent, mais le courtier le trouve exagéré. En effet, la future gamme d'Ampère paraît compétitive face à celle de tous les nouveaux entrants (dont Tesla) en Europe d'ici 2025 (offre solide à venir sur le segment B avec la R5 et la R4, SUV Scénic dans le segment C, etc.).

Morgan Stanley avait de son côté récemment repris le suivi de la valeur avec un avis 'surpondérer' et un cours de 42 euros dans le viseur. Le marché reste ainsi positif sur le constructeur puisque, selon le consensus de place, 12 analystes sont à l''achat', 8 sont à 'conserver' et seuls 2 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 47,70 euros.