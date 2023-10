Renault : une alliance électrique !

(Boursier.com) — Renault monte de 0,8% à 35,35 euros ce vendredi, alors que le groupe automobile et Volvo viennent d'annoncer unir leurs forces pour répondre au besoin croissant d'une logistique décarbonée et efficace, en créant une entreprise dédiée au développement d'une toute nouvelle génération de fourgons électriques. Les deux groupes se réjouissent que CMA CGM se joigne à la nouvelle société. Renault Group et le groupe Volvo continueront à rechercher d'autres investisseurs et partenaires.

Cette nouvelle gamme Software-Defined Vehicle (SDV, véhicule défini autour du software) entièrement électrique sera lancée par la nouvelle société. La production devrait commencer en 2026. Parmi les derniers avis de brokers, Barclays est repassé de 'souspondérer' à 'pondération de marché' sur Renault avec un objectif ajusté de 33 à 37,50 euros.

Modularité et sécurité

Les véhicules seront produits sur une nouvelle plateforme de véhicules utilitaires légers entièrement électrique et de type "skateboard", permettant d'adapter différents modules de carrosserie pour un faible coût.

Cette plateforme permet de plus de réaliser une avancée majeure en matière de sécurité.

La nouvelle architecture électronique Software-Defined Vehicle permettra au véhicule d'intégrer des fonctionnalités inédites afin de superviser les activités de livraison et les performances commerciales des utilisateurs, réduisant ainsi de 30% le coût global d'utilisation pour les acteurs de la logistique. Les services connectés liés à la technologie Software-Defined Vehicle permettront la mise à jour des véhicules tout au long de leur vie.

Le fourgon offrira une compacité exceptionnelle pour s'adapter à la mobilité urbaine, une grande polyvalence pour offrir des solutions sur mesure et différentes capacités de batterie dont la version 800V, sans précédent pour un véhicule utilitaire léger.

Création d'un "market maker"

La nouvelle entreprise sera totalement indépendante, combinant l'agilité d'une start-up avec le soutien de ses partenaires, leaders industriels. Renault Group et le groupe Volvo visent un partage des investissements dans la 'R&D' et apportent à la nouvelle société leurs savoir-faire, leurs services et leurs présences industrielle. La nouvelle entreprise reposera sur un modèle économique solide grâce à un apport de ressources optimisé en fonction du domaine d'excellence de chaque partenaire.

La coentreprise devrait commencer à opérer au début de l'année 2024, en fonction de l'achèvement de tous les processus d'approbation réglementaire. L'entrée ultérieure de CMA CGM dans la société est également soumise à l'achèvement du processus d'approbation réglementaire.

La future entreprise sera indépendante et basée en France. Le groupe Volvo, à travers sa branche Renault Trucks, et Renault Group travaillent ensemble sur les véhicules utilitaires légers depuis plus de 35 ans, ce qui se matérialise par la distribution dans les deux réseaux des véhicules utilitaires Renault Master et Trafic.