Renault : un dossier électrique !

(Boursier.com) — Renault recule de 1,3% à 33,75 euros ce mardi, alors que le broker Stifel a ajusté le curseur sur la valeur de 50 à 51 euros avec un avis maintenu 'neutre', tandis qu'un accord vient d'être signé entre Polestar, Geely Group et Renault Korea Motors pour la production des véhicules 'Polestar 4' destinés au marché intérieur sud-coréen et à l'exportation vers l'Amérique du Nord dans l'usine RKM de Busan. Le site de Busan, qui bénéficie d'un accès direct au port maritime, emploie près de 2.000 salariés.

Renault Korea s'est spécialisé depuis 2022 dans la production de véhicules électriques haut de gamme des segments D et E, pour le marché intérieur comme pour l'exportation. L'usine de Busan a une capacité de production de 300.000 unités par an.

Alliance rééquilibrée

Comme précédemment indiqué, le constructeur tricolore et Nissan ont officiellement démarré le 'Nouvel Accord' de l'Alliance qui doit permettre de rééquilibrer leur partenariat de 24 ans... Dans le cadre de ce "deal", Renault a transféré 28,4% des actions Nissan (sur un total de 43,4%) dans une fiducie française, où les droits de vote sont exercés de manière neutre, sous réserve de certaines exceptions. Renault Group et Nissan détiennent ainsi désormais une participation croisée de 15%, avec une obligation de conservation, ainsi qu'une obligation de plafonnement de leurs participations.

L'Alliance poursuivra ses efforts pour identifier sur tous les marchés des projets clés qui offrent à ses membres des résultats mutuellement bénéfiques, à grande échelle et tangibles. Le nouvel accord présenté aux investisseurs à Londres en février fait suite à des mois de négociations tendues qui ont failli échouer à la fin 2023 en raison de points de friction sur la propriété intellectuelle et de désaccords sur la valorisation de la filiale de véhicules électriques et de logiciels de Renault, Ampere, dans laquelle Nissan a finalement accepté d'investir. En juillet, le groupe nippon s'est en effet engagé à investir jusqu'à 600 ME dans Ampère que Renault compte introduire en Bourse au printemps 2024.

Renault prévoit d'utiliser le produit de la vente de sa participation dans Nissan pour continuer à investir dans "Ampere", sa division de voitures de sport Alpine et son unité de recyclage, a déclaré le directeur financier de Renault, Thierry Pieton, aux analystes le mois dernier. "Pour nous, il s'agit d'allouer le capital à des choses qui vont fournir un meilleur retour sur investissement par rapport à ce que nous obtenons ou à ce que nous attendons de Nissan".