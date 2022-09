Renault : très belle semaine

(Boursier.com) — Porté par la spéculation autour de son futur pôle dédié aux moteurs thermiques, Renault signe l'une des plus fortes progressions de la semaine sur le SBF120 à la faveur d'un gain de près de 7%. De quoi ramener ses pertes depuis le premier janvier à moins de 5%. Le constructeur automobile chinois Geely Automobile Holdings et un groupe pétrolier pourraient devenir actionnaire de référence de la future entité dédiée aux moteurs à combustion du constructeur au losange. C'est ce qu'affirmait 'Reuters' mercredi en citant deux sources proches du groupe. Le lendemain, le journal 'Le Monde' précisait que ce pétrolier serait tout simplement le géant saoudien Aramco, "avec qui Renault pourrait travailler sur l'après-pétrole et les carburants de synthèse".

Renault conserverait 40% de la division 'historique', Geely entrerait au même niveau, et le colosse saoudien à hauteur de 20%. Nissan n'y prendrait ainsi pas part. "Le schéma final n'est pas verrouillé et d'autres pistes existent pour les constructeurs partenaires", a toutefois précisé l'une des sources de l'agence.

Renault doit détailler à l'automne lors d'un "capital market day" son projet visant à créer en son sein un pôle électrique basé en France, et un autre basé à l'étranger et rassemblant des sites de moteurs et de transmissions essence et hybrides en Espagne, au Portugal, en Turquie, en Roumanie et en Amérique latine.