Renault : tout ce qu'il faut savoir sur son plan d'actionnariat salarié

(Boursier.com) — Renault annonce la mise en oeuvre du plan d'actionnariat salarié Renaulution Shareplan. L'offre est ouverte à plus de 110 000 collaborateurs du groupe dans 29 pays. "Ce plan d'actionnariat salarié est partie intégrante de 'Renaulution' et des évolutions stratégiques présentées lors du Capital Market Day le 8 novembre dernier. Nous tenons à associer l'ensemble des collaborateurs à la performance de l'entreprise, à la croissance de ses fonds propres et à l'avenir de Renault Group, avec l'ambition de voir leur participation atteindre 10% de notre capital d'ici à 2030", indique Luca de Meo, CEO de Renault Group.

L'offre est ouverte aux salariés de Renault Group et de ses filiales adhérentes aux PEG de Renault Group, de DIAC et de Renault Retail Group, dans 29 pays. Pour souscrire à l'offre, le collaborateur doit avoir au moins 3 mois d'ancienneté, continue ou discontinue, entre le 1er janvier 2021 et le 12 décembre 2022. Enfin, il doit être encore sous contrat de travail au 12 décembre 2022. L'offre est déployée en France et à l'international dans les pays suivants : Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, Espagne, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Roumanie, Malte, Maroc, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Slovaquie, Slovénie, Turquie. Tous les salariés éligibles bénéficient de l'attribution gratuite et immédiate de 6 actions, sous forme d'abondement unilatéral (sauf dans certains pays où la livraison des actions interviendra dans 5 ans, sans obligation de conservation). Et dans 21 pays, Renault Group propose à ses collaborateurs une offre d'achat d'actions à des conditions avantageuses, avec une décote de 30% sur le prix de référence et un abondement brut de 300% sur les deux premières actions, soit 6 actions gratuites pour 2 achetées. Le versement volontaire du salarié, payable selon les modalités de son pays, ne peut dépasser 25% de sa rémunération brute annuelle. Les actions Renault seront détenues pendant au moins 5 ans (sauf cas exceptionnels de sortie anticipée) par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) ou dans certains pays, directement sur un compte nominatif.

Le prix de référence de l'action dans le cadre de l'opération est fixé à 31,46 euros, soit un prix de l'action de 22,02 euros après décote. La période de souscription se déroulera du 24 novembre au 12 décembre 2022 (inclus).