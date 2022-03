Renault suspend sa production à Moscou et alerte sur ses résultats

(Boursier.com) — Renault , le plus exposé des constructeurs automobiles à la Russie, a annoncé mercredi soir suspendre avec effet immédiat la production de son usine de Moscou. Le constructeur français réfléchit en outre à l'avenir de sa participation de contrôle dans le premier constructeur automobile russe Avtovaz (maison mère de Lada), dont Renault possède 67% du capital.

"Renault Groupe rappelle qu'il met déjà en oeuvre les mesures nécessaires pour respecter les sanctions internationales", a dit le constructeur dans un communiqué publié à l'issue d'un conseil d'administration consacré au dossier russe.

"Le groupe évalue les options possibles concernant sa participation dans Avtovaz, tout en agissant de manière responsable envers ses 45.000 salariés en Russie", a-t-il ajouté.

La firme au losange, dont l'Etat français détient 15% du capital, est l'objet de critiques croissantes face à la reprise récente de ses activités sur le sol russe, malgré la poursuite de l'invasion russe de l'Ukraine.

Les marges revues à la baisse pour 2022

Renault a également annoncé revoir en conséquence à la baisse ses objectifs financiers pour 2022, avec une marge opérationnelle du groupe attendue désormais autour de 3%, contre au moins 4% précédemment, et un free cash flow de l'automobile attendu seulement "positif", et non plus à au moins un milliard d'euros.

Le groupe a annoncé une provision de 2,2 milliards d'euros sur les résultats du premier trimestre 2022 "correspondant à la valeur des immobilisations incorporelles, corporelles et goodwill du groupe en Russie".

S'il n'avait jamais communiqué officiellement avant mercredi soir sur ses perspectives en Russie depuis l'offensive en Ukraine, Renault surveillait attentivement les critiques sur la reprise de la production de son usine de Moscou, cette semaine, et des usines d'Avtovaz la semaine précédente, avaient dit à Reuters deux sources proches du dossier.

La pression est montée d'un cran mercredi, quand le président ukrainien Volodimir Zelensky a demandé aux sociétés françaises de quitter la Russie et de cesser d'être les "sponsors de la guerre", citant Auchan, Leroy-Merlin et Renault. Le ministre des Affaire étrangères ukrainien Dmitro Kouleba a dans la foulée appelé à un boycott mondial du constructeur automobile français.