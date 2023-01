Renault : sur la bonne route ?

(Boursier.com) — Renault est inchangé à 36,40 euros ce vendredi, alors que le broker RBC ne vise plus qu'un cours de 31 euros sur le constructeur automobile ('performance sectorielle'). Le groupe a vu ses ventes mondiales reculer de 5,9% en 2022, soit une quatrième année consécutive de repli. Le constructeur automobile a commercialisé l'an dernier 2.051.174 voitures et fourgons à travers le monde. La veille, le groupe avait publié des ventes de sa principale marque, Renault, en baisse de 9,4%, mais la performance de sa marque low cost Dacia (+6,8% à 573.837 unités) a atténué le repli des ventes sur l'année.

Renault a précisé développer avec succès ses ventes sur les segments créateurs de valeur en Europe ainsi qu'à l'international. Sur le Vieux continent, Renault se hisse sur le podium de l'électrification et devient la 3ème marque du marché électrifié (marché VP) avec 12% de croissance par rapport à 2021 et la 3ème marque sur le 100% électrique... Renault améliore le mix de ses ventes avec plus d'une vente sur deux aux particuliers (+8 points par rapport à 2021). Les ventes de Renault sur le segment C progressent également de 21% par rapport à 2021 avec notamment les succès d'Arkana (80.000 ventes) et de Mégane E-Tech electric (33.000 ventes).

Hors d'Europe, Renault a réaffirmé ses positions et accroît sa présence sur ses marchés clés : Turquie (+22,6% vs 2021), Maroc (+11,4% vs 2021) et Amérique latine (+8% vs 2021).

La marque Alpine a confirmé par ailleurs sa progression pour la 3ème année consécutive avec 3.546 unités vendues en 2022, soit 33 % de hausse, portée par le succès des séries limitées de la gamme iconique A110. En parallèle, Alpine poursuit son développement à l'international avec l'ouverture de nouveaux marchés et la forte croissance de son réseau de +40%.

Le portefeuille de commandes du groupe au losange en Europe reste dans le même temps à un niveau record de 3,5 mois de ventes au 31 décembre 2022. Parmi les derniers avis de brokers, HSBC a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter" auparavant et son objectif de cours à 42,50 euros, contre 44 euros...