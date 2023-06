Renault structure son projet Ampère et nomme Luca de Meo à sa tête

(Boursier.com) — Luca de Meo (Directeur Général de Renault Group) prendra la tête de l'équipe dirigeante d'Ampere, sa filiale dédiée aux véhicules électriques et au software.

Cette nomination sera effective une fois la phase de détourage d'Ampere effectuée, prévue pour le second semestre de 2023.

Luca de Meo conserve ses responsabilités actuelles de Directeur Général de Renault Group.

Deux cadres clés de Renault Group, Josep Maria Recasens et Vincent Piquet, seront respectivement nommés Directeurs des Opérations et Directeur Financier d'Ampere.

"Ces nominations au plus haut niveau du groupe constituent le meilleur soutien à la stratégie innovante et rentable d'Ampere, y compris sa possible introduction en bourse", explique-t-on chez Renault.

Rappelons qu'Ampere est un projet de création de valeur, avec un objectif de taux de croissance annuel composé (TCAC) du chiffre d'affaires de 30% jusqu'en 2030. Avec 80% de ses investissements déjà réalisés, Ampere vise un bénéfice d'exploitation et un free cash flow à l'équilibre dès 2025, et une marge à deux chiffres en 2030.

Au cours des deux dernières années, Renault Group a préparé le terrain pour les ambitions d'Ampere. Dès le premier jour, Ampere pourra compter sur l'un des meilleurs écosystèmes électriques et softwares en Europe. Avec une équipe d'environ 10.000 personnes hautement qualifiées, dont un tiers d'ingénieurs, Ampere est désormais prêt à concurrencer les meilleurs acteurs de l'électrique et du software.

L'équipe de direction d'Ampere partagera plus de détails lors d'un Capital Markets Day, qui se tiendra au second semestre 2023.