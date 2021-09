Renault stoppe partiellement sa production en Espagne

Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — Le groupe Renault va stopper partiellement sa production dans ses usines d'assemblage en Espagne pour une période maximale de deux mois entre le 31 août et le 31 décembre par mesure de précaution en raison des pénuries de composants électroniques, a déclaré Renault Espagne. Le groupe avait déjà validé un plan prévoyant l'arrêt de ces usines pour une trentaine de jours entre avril et juillet.

La production sera ainsi arrêtée pendant une période allant jusqu'à 61 jours à Palencia, où sont assemblés les modèles Kadjar et Megane, et jusqu'à 40 jours dans l'usine de Valladolid, où sont fabriqués les SUV Captur. La production de moteurs à Valladolid pourrait également être interrompue pendant une durée maximale de 17 jours, a précisé la porte-parole.

Renault a une capacité d'assemblage de 580.000 véhicules par an en Espagne.

D'autres constructeurs automobiles comme Volkswagen, Toyota et Stellantis avaient déjà annoncé des décisions semblables ces derniers jours...