Renault/Stellantis : Les immatriculations de voitures neuves en France ont grimpé de 14,54% en données brutes en décembre

(Boursier.com) — Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 14,54% en données brutes en décembre, selon des chiffres publiés par la Plateforme de la filière automobile (PFA), donnant pour l'ensemble de 2023 une progression de 16,07%, soit la plus forte en pourcentage depuis une dizaine d'années.

Cette performance, imputable surtout à un effet de rattrapage après les perturbations récentes liées aux approvisionnements de puces et aux difficultés logistiques, ne masque pas le fait qu'en volume absolu, le marché reste toujours loin d'avoir retrouvé ses niveaux d'avant-COVID... En 2022, les immatriculations de voitures neuves avaient baissé de 7,8% à cause des pénuries de semi-conducteurs, après avoir stagné en 2021 et chuté de plus d'un quart en 2020 du fait de la crise sanitaire.

Malgré son rebond de l'an dernier, le marché demeure nettement en deçà de son niveau de 2019 (2,2 millions d'immatriculations). Il s'est immatriculé 181.011 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le PFA. Décembre a compté 20 jours ouvrables en 2023, contre 22 en 2022. Sur l'ensemble de l'année écoulée, le marché a enregistré 1.774.729 immatriculations.

Celles-ci devraient croître à nouveau en 2024, mais plusieurs sources soulignent qu'il est difficile à ce stade de dire de combien... Les ventes de voitures électriques sur le continent sont attendues en progression de 30% à 40%, contre +55% estimé en 2023, une croissance ralentie elle aussi, mais toujours vigoureuse grâce à un possible début de baisse des tarifs, et à une multiplication de l'offre de modèles, chez les marques historiques comme chez la concurrence chinoise...