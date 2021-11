Renault : sous pression après la cession de la participation de Daimler

(Boursier.com) — Renault est logiquement sous pression ce matin (-3,1% à 33,2 euros) après que Daimler eut annoncé qu'il allait vendre l'intégralité de sa participation dans le constructeur français qu'il possède via son fonds de retraite. Le groupe allemand a précisé qu'il allait céder environ 9,2 millions d'actions via la constitution accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels. Cette participation représente 3,1% du capital et environ 5% des droits de vote du groupe au losange. L'opération représente environ 305 ME.

Renault, Nissan et Daimler avaient conclu en 2010, sous l'impulsion de Carlos Ghosn et Dieter Zetsche, un système de participations croisées pour conforter leurs coopérations industrielles. En 2016, Daimler avait déjà transféré ses parts dans Renault et Nissan vers ses actifs retraite. Nissan a vendu la totalité de sa participation dans Daimler pour 1,15 milliard d'euros en mai, après que Renault eut cédé la sienne pour un montant presque équivalent en mars dernier. Daimler conserve toujours une participation d'environ 3,1% dans Nissan.

Cette cession ne remettrait pas en cause le partenariat industriel entre les différents acteurs même si son avenir fait régulièrement l'objet de spéculations.