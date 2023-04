Renault : sous pression

(Boursier.com) — Séance compliquée pour Renault. En dernière position du CAC40, le titre du constructeur automobile perd 3,7% à 35,5 euros. Le flux vendeur sur le dossier est à relier à une note de Bank of America qui a dégradé l'action à 'neutre' dans un contexte de concurrence accrue pour les véhicules électriques et de pressions sur les prix. La banque anticipe de bonnes ventes au premier trimestre et s'attend toujours à une forte croissance des volumes, des hausses de prix et des améliorations du mix. Pourtant, elle se montre de plus en plus inquiète sur le fait que l'entreprise sera affectée par la concurrence accrue sur les véhicules électriques et les pressions sur les prix. Les estimations du courtier sont désormais "trop proches du consensus pour justifier" un conseil 'achat'.