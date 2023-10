Renault : solide trimestre attendu

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Renault retombe de 1,8% à 36,2 euros à la veille de son point trimestriel. Le consensus 'Bloomberg' attend un chiffre d'affaires de 10,77 milliards d'euros, dont 9,79 MdsE pour la branche automobile. Le cash-flow opérationnel de la division automobile est attendu à 2,68 MdsE sur l'ensemble de l'exercice avec une marge opérationnelle de 7,57%.

Le marché anticipe un solide trimestre de Renault alors que le constructeur automobile continue de bénéficier des prix élevés de ses modèles. Les investisseurs se concentreront sur la solidité du carnet de commandes, notamment en ce qui concerne les véhicules électriques et la Mégane E-Tech, à une époque où les clients sont de plus en plus attentifs à l'évolution des prix, note 'Bloomberg'. Les commentaires du management sur la concurrence, notamment chinoise, ainsi que sur l'introduction en bourse programmée de la branche VE et logiciels (Ampere) de Renault, seront également scrutés de près.

Fin juillet, le groupe au losange a confirmé ses perspectives financières 2023, relevées le 29 juin, à savoir une marge opérationnelle entre 7% et 8% et un free cash-flow de l'Automobile supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros.