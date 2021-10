Renault signe avec Terrafame un accord d'approvisionnement durable en nickel

(Boursier.com) — Renault a signé un contrat d'approvisionnement avec la société finlandaise Terrafame, l'un des principaux producteurs de métaux pour la fabrication de batteries pour véhicules électriques.

A travers cet accord, Renault Group s'assure d'un approvisionnement significatif en sulfate de nickel, représentant une capacité annuelle d'environ 15 GWh. Cette coopération vise à réduire l'impact sur l'environnement et à déployer un système de traçabilité sans précédent sur la chaîne d'approvisionnement en nickel pour batteries.

En résonance avec la création du pôle industriel dédié au véhicule électrique Renault ElectriCity, Renault Group se positionne comme le fer de lance du déploiement de batteries plus performantes, bas carbone et réutilisables. Combiné au partenariat avec Vulcan pour sécuriser du lithium à faible teneur en carbone et à l'alliance avec Veolia & Solvay pour recycler les matériaux des batteries en boucle fermée, cet accord marque une nouvelle étape vers la réduction de l'empreinte environnementale des véhicules électriques et l'objectif de neutralité carbone du Groupe en Europe d'ici 2040.

Cette coopération directe entre un constructeur automobile et un acteur de la métallurgie présent sur l'amont de la production modifie en profondeur la chaîne de valeur de la batterie. Cette implication sur l'ensemble de la chaîne simplifie non seulement la gestion des risques, mais contribue à rendre les mécanismes de prix plus transparents.

"Le mémorandum n'est pas exhaustif, mais il reflète la compréhension mutuelle des parties et leur intention commune d'approfondir leur coopération sur les matières premières des batteries. Les parties cherchent à introduire un ensemble d'accords contraignants impliquant également d'autres acteurs de la chaîne de valeur des batteries pour véhicules électriques afin de prendre part à cette étape de développement", précisent les deux groupes.