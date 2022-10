Renault : séance mouvementée dans une grosse actualité

(Boursier.com) — Séance agitée pour Renault qui retombe de près de 4% à 30,2 euros ce mardi. Pendant que les pourparlersautour de la réorganisation du constructeur automobile avec son partenaire japonais Nissan et le gouvernement français se poursuivent, le groupe a indiqué que la sortie de Nissan de Russie aurait un impact sur ses résultats du deuxième semestre 2022 de 331 millions d'euros (avant ajustements IFRS). La transaction n'aura pas d'impact sur la marge opérationnelle, le cash-flow libre et les perspectives financières de Renault, a précisé la société dirigée par Luca De Meo.

Le directeur général de Renault a par ailleurs précisé être en discussion avec l'Etat français sur sa stratégie visant à attirer des partenaires au sein de sa future entité de motorisations thermiques, qu'il entend créer aux côtés d'une nouvelle entité électrique. "C'est le genre de secteur ou d'industrie où vous devez jouer l'échelle pour trouver des synergies", a dit Luca de Meo à des journalistes à Séoul. "C'est un projet qui est là pour projeter nos voitures à moteur à combustion dans l'avenir. Nous avons besoin d'un partenaire pour y parvenir, et c'est ce que nous faisons".

L'Etat français, qui détient 15% du capital de Renault, soutient la stratégie du groupe visant à améliorer son image dans l'électrique via une entité dédiée basée en France, et à accueillir des partenaires dans une autre entité dédiée aux motorisations thermiques basée à l'étranger. Renault compte bien rester actionnaire majoritaire de son entité électrique, où son partenaire historique Nissan pourrait investir, mais seulement actionnaire minoritaire de référence dans l'autre entité. Selon des sources proches du dossier citées par 'Reuters', Geely, propriétaire de Volvo Cars et actionnaire à 9,7% de Mercedes Benz Group, discute avec Renault d'une prise de participation significative, voire de contrôle, dans l'entité thermique.