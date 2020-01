Renault s'offre un directeur de l'ingénierie chevronné

(Boursier.com) — Renault renforce ses équipes avec le recrutement de Gilles Le Borgne au poste de directeur de l'ingénierie. Gilles Le Borgne sera membre du Comité Exécutif Groupe (CEG) et sera rattaché à Clotilde Delbos, directeur général par intérim. Il remplace Gaspar Gascon Abellan, qui a décidé de quitter l'entreprise afin de poursuivre des projets personnels. Gilles Le Borgne a passé plus de trente années chez PSA, dont il a été le directeur qualité et ingénierie de septembre 2016 à mai 2019. Il est "reconnu comme l'un des grands experts français les plus complets en matière d'ingénierie et de conception de véhicules", précise le constructeur au losange.