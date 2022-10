Renault s'offre la tête du CAC40, salon de l'automobile oblige

(Boursier.com) — Renault occupe le devant de la scène ce lundi. En Bourse, le titre pointe en tête du CAC40 à la faveur d'un gain de plus de 3,5% à 31,9 euros. Du côté de l'actualité, tous les regards sont braqués vers le Salon de l'automobile de Paris qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Renault a profité de l'occasion pour dévoiler sa nouvelle Renault 4 électrique qui sera fabriquée à Maubeuge (Nord) et commercialisée en 2025.

Le groupe au losange a pour objectif de passer au tout électrique d'ici 2030 et devrait présenter lors d'une journée d'investisseurs le 8 novembre sa stratégie visant à créer une division dédiée à l'électrification et aux logiciels, le nerf de la guerre de l'industrie automobile. Une autre division serait consacrée à son activité historique de production de voitures à moteur à combustion interne. Un plan qui nécessite le feu vert de Nissan.

A ce sujet, le président de Renault s'est dit optimiste quant à l'alliance avec le Japonais alors que les négociations s'intensifient sur la refonte du partenariat de deux décennies qui a été mis à rude épreuve par une structure de propriété déséquilibrée. "Nous parlons tous les jours", a déclaré Jean-Dominique Senard lors du salon de l'auto, ajoutant que des représentants de Nissan et de son partenaire plus petit Mitsubishi Motors sont actuellement en France. "Nous avons une relation incroyablement étroite", a-t-il ajouté, selon des propos repris par 'Bloomberg'.

Nissan serait prêt à investir jusqu'à 750 millions de dollars dans l'activité VE de Renault, ont rapporté l'agence et 'Les Echos' la semaine dernière. En échange, le constructeur français serait prêt à réduire à terme sa participation dans Nissan à 15%. La firme française détient actuellement une participation de 43% dans son premier partenaire (avec droits de vote), tandis que Nissan détient 15% de Renault et n'a pas de droit de vote. Toute décision prise par Renault devra également être validée par le gouvernement français, qui détient environ 15% du constructeur. "Nous sommes extrêmement proches et transparents avec le gouvernement français" sur les pourparlers d'alliance, a précisé J-D Senard à la presse.