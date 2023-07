Renault retrouve sa deuxième place en Europe

(Boursier.com) — Contre la tendance, Renault perd du terrain (-0,3% à 37,7 euros) sur le marché parisien. Le constructeur a officialisé son accord engageant de coentreprise à 50/50 avec Geely Automobil visant à créer une nouvelle entreprise de moteurs et de transmissions afin de devenir le leader mondial pour développer, produire et fournir les meilleurs groupes motopropulseurs hybrides et thermiques de pointe.

Le groupe au losange a par ailleurs fait état d'une hausse de 11% de ses ventes mondiales au premier semestre grâce notamment au succès du nouveau SUV Austral et à la demande pour les modèles hybrides. La marque a ainsi écoulé 770.807 véhicules sur les six premiers mois de l'année. En Europe, les ventes ont bondi de 21% à 501 985 unités, permettant à Renault d'occuper la deuxième place sur le Vieux continent.

La forte croissance des ventes de véhicules full hybrides (+40%), avec 83.000 unités, permet à la marque Renault de progresser sur la voie de l'électrification - les ventes globales ont augmenté de 17% pour atteindre 132.500 voitures. Mégane E-Tech electric, qui sera commercialisée en année pleine en 2023, a atteint plus de 23.000 ventes au premier semestre. C'est le véhicule électrique le plus vendu de son segment en France. Mégane représente environ 50% des ventes de VE de Renault, qui ont atteint 48.000 unités sur le semestre. A partir du second semestre 2023, Mégane s'internationalise avec un démarrage des ventes en Turquie et au Brésil.

Deux autres voitures électriques importantes de la marque, Zoé et Twingo, sont en fin de carrière, et la relève avec R5 et Scenic n'est pas attendue avant 2024, année qui devrait aussi être marquée par l'introduction en Bourse de la future entité de technologies électriques et logiciels du groupe Renault, Ampère.

"Nous avons bien démarré cette année, et les efforts fournis nous permettent de retrouver la deuxième place en Europe. C'est le résultat du succès d'austral, de Mégane e-tech Electric, de l'engagement de notre réseau et de l'équipe Renault. Nous allons accélérer au second semestre avec nouvel espace, nouvelle Clio et nouvel Arkana", affirme Fabrice Cambolive Directeur général de la marque Renault.