Renault : retour de gaz

(Boursier.com) — Renault reperd plus de 3%, de retour sur les 30 euros ce vendredi, alors que le broker Goldman Sachs vient d'ajuster le curseur de 34 à 33 euros avec un avis 'neutre' sur le constructeur automobile qui a dévoilé un chiffre d'affaires de 9,8 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 20,5%. A taux de change et périmètre constants, la croissance a atteint 19,4%. Une évolution conforme aux attentes des analystes... Le chiffre d'affaires de l'Automobile est ressorti quant à lui à 9 MdsE, en hausse de 21,7%, mais inférieur au consensus de place (9,6 MdsE). Dans un contexte encore perturbé par la crise des semi-conducteurs, la société au losange a vendu 481.000 véhicules au 3ème trimestre, en baisse de 2,4% sur un an...

Renault Group poursuit sa politique commerciale orientée vers la création de valeur qui conduit à une progression de la part de ses ventes sur les canaux les plus rentables. Sur les cinq principaux pays d'Europe (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni), la part des ventes à particuliers représente 70% au 3ème trimestre (versus 64% en 2021).

Perspectives confirmées

Renault Group a confirmé ses perspectives financières pour l'année 2022, à savoir une marge opérationnelle du Groupe supérieure à 5% et un free cash-flow opérationnel de l'Automobile supérieur à 1,5 milliard d'euros.

Renault Group présentera, lors de son Capital Market Day le 8 novembre, le chapitre 2 de sa stratégie Renaulution ainsi que la mise à jour de ses objectifs financiers moyen terme... Parmi les autres avis de brokers, Berenberg a ajusté sa cible à 36 euros avec un avis à 'acheter' et Invest Securities a réduit son objectif de cours à 50,3 euros en restant aussi 'acheteur' sur le dossier.