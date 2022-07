Renault : retient l'offre de Callista pour l'acquisition de Fonderie de Bretagne

(Boursier.com) — Renault Group a présenté aux membres du Comité social et économique de Fonderie de Bretagne le projet industriel d'acquisition et de modernisation du site de Caudan. Dans le cadre du processus de recherche initié par le constructeur au losange, et destiné à assurer la pérennité des activités sur le site de Caudan et y préserver les emplois, la société Callista a déposé un projet d'offre ferme que Renault a décidé de présenter aux instances représentatives de Fonderie de Bretagne.

Le projet industriel porté par Callista, dont le siège social est basé à Munich, correspond aux engagements pris par Renault Group de parvenir à une exploitation rentable du site notamment grâce à un investissement massif, une restauration de la compétitivité et une capacité à se diversifier et identifier de nouveaux marchés. Le projet prévoit le maintien du niveau d'emplois et Renault Group s'engage à accompagner de manière conséquente la transformation du site au cours des prochaines années.

Lors du CSE extraordinaire du 11 juillet, Renault Group et Callista présenteront aux représentants des salariés un planning de reprise ainsi que l'ensemble des détails et des engagements relatifs à ce projet. Renault Group accompagnera cette démarche de façon responsable, dans la continuité du dialogue social.