Renault Retail Group redéfinit son modèle en France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Renault Retail Group (RRG), filiale à 100% de Renault, annonce la poursuite de son projet d'évolution de périmètre pour l'année 2021. Ce projet initié l'an dernier a été présenté ce jour en Comité Social et Économique Central. Il prévoit la cession de huit établissements en France. RRG a identifié, avec l'appui de la Direction Commerciale France de Renault, des repreneurs "fiables et robustes" - commercialisant déjà les marques du groupe - assurant une poursuite de l'activité et un maintien des emplois. RRG dit évoluer aujourd'hui "dans un secteur automobile qui se digitalise et réduit de plus en plus le nombre d'intermédiaires". RRG doit ainsi repenser en profondeur son modèle, s'inscrire dans la trajectoire d'une rentabilité durable en prenant en compte la profonde mutation du marché automobile et l'évolution des besoins. Cette transformation s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Renaulution du Groupe Renault.