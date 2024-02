Renault : résultats records confirmés

(Boursier.com) — Renault a confirmé une forte amélioration de tous ses indicateurs financiers sur l'exercice 2023 et dévoilé des résultats records.

Le chiffre d'affaires atteint 52,4 milliards d'euros, en hausse de 13,1% et de +17,9% à taux de change constants par rapport à 2022. Les ventes mondiales du Groupe ont augmenté de 9% par rapport à 2022 pour atteindre 2.235.000 unités. En Europe, la progression est de 18,6% dans un marché en hausse de 13,9%.

La marge opérationnelle a atteint un niveau record à 4,1 milliards d'euros, en hausse de 1,5 milliard d'euros par rapport à 2022. Elle représente 7,9% du chiffre d'affaires, en amélioration de 2,4 points sur un an. La marge opérationnelle de l'Automobile est également à un niveau historique : 3,1 milliards d'euros, soit 6,3 % du chiffre d'affaires (+3 points vs 2022).

Le résultat net s'élève à 2,3 milliards d'euros et le Free cash-flow à 3 milliards d'euros, en hausse de 0,9 milliard d'euros par rapport à 2022. Un dividende significativement plus élevé, à 1,85 euro, sera soumis au vote de l'Assemblée générale annuelle du 16 mai 2024, contre 0,25 euro par action au titre de 2022. La date de détachement du dividende est prévue le 22 mai 2024 et sa mise en paiement le 24 mai 2024.

En 2024, l'offensive produit avec 10 lancements et l'accélération de la réduction des coûts seront les leviers de la performance opérationnelle et de la forte génération de cash. Renault Group vise pour 2024 une marge opérationnelle du Groupe d'au moins 7,5% et un free cash-flow supérieur à 2,5 milliards d'euros.

Renault va notamment lancer 2 nouveaux véhicules 100% électriques avec Scenic E-TECH electric, offrant plus de 600 km d'autonomie WLTP, et Renault 5 E-TECH electric. Chez Dacia, le nouveau Duster sera commercialisé à partir de mars 2024 avant la nouvelle Dacia Spring 100% à l'été 2024, puis Bigster, véhicule du segment C, en fin d'année 2024.

Le groupe annonce disposer d'un portefeuille de commandes en Europe équivalent à 2,5 mois de ventes prévisionnelles.