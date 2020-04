Renault : réouverture partielle de Flins mardi

(Boursier.com) — Renault rouvrira partiellement les portes de son usine de Flins mardi et celles de Sandouville dans les jours qui suivent, dans le cadre d'un protocole sanitaire strict, a déclaré la direction France du groupe automobile. Cette réouverture a fait l'objet d'un accord signé avec trois syndicats - CFDT, CFTC et FO - mais a été recalé par la CGT.

Dans un communiqué publié dimanche, le syndicat minoritaire SUD a appelé de son côté les salariés du site à ne pas reprendre le travail avant le 11 mai, date officielle de la levée progressive du confinement en France.L'usine de Flins assemble les Zoé et les Micra...