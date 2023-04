Renault : rendez-vous pris !

(Boursier.com) — Renault grimpe de 1,5% à 37,60 euros, alors que le groupe automobile et Verkor ont annoncé un partenariat commercial de long terme pour la fourniture de batteries bas-carbone haute performance... Il s'agit d'un partenariat pour la fourniture de 12 GWh par an de batteries pour véhicules électriques haute performance et bas-carbone, qui seront produites dans la future Gigafactory Verkor de Dunkerque (France). Les batteries Verkor équiperont les véhicules des segments supérieurs des marques de Renault Group et notamment dès 2025, le futur C-Crossover GT 100% électrique d'Alpine, qui sera fabriqué à Dieppe, en France.

L'annonce marque "une étape importante du développement de Verkor" et consolide le partenariat stratégique démarré avec la prise de participation de Renault Group dans Verkor en juin 2021. Depuis cette date, Renault et Verkor ont validé la qualité technique du produit, sa compétitivité économique et son processus d'industrialisation, du Verkor Innovation Centre à Grenoble jusqu'à la construction de la Gigafactory Verkor qui sera opérationnelle en 2025.

Renault publiera son chiffre d'affaires du T1 le 20 avril. Dans cette perspective, Stifel anticipe une hausse de 19% de son CA à 10,6 MdsE, "sur des volumes, des prix et un mix robustes" (...) "Nous pensons que les perspectives pour l'exercice 2023 devraient être réitérées par la direction" poursuit l'analyste qui insiste sur le changement de structure d'entreprise et la concentration sur la valeur/meilleur allocation du capital, ce qui continuera probablement à faire grimper la valeur". De quoi viser un cours de 48 euros.