Renault remonte (déjà) la pente, les analystes rongent leurs freins

(Boursier.com) — Renault reprend 3,2% à 38,40 euros, après sa baisse récente, dans la foulée de l'officialisation de la refonte de l'alliance avec Nissan... Comme attendu, Renault va ramener sa participation dans Nissan à 15%, contre 43% actuellement, tandis que le groupe nippon devrait investir dans Ampère, la nouvelle entité réunissant les activités électriques de Renault, dans le but de devenir "un actionnaire stratégique".

Les accords sont en cours de finalisation et la transaction reste soumise à l'approbation des conseils d'administration de Renault Group et de Nissan.

Pour les analystes, cette annonce va clairement dans le bon sens, même si le manque de détails fait grincer quelques dents... Globalement, Oddo BHF ('surperformer') estime que le communiqué du constructeur s'inscrit pleinement dans la lignée des informations parues dans la presse ces derniers mois et souligne qu'il manque encore des détails techniques (projets, niveau de participation de Nissan dans Ampère, valorisation d'Ampère...). Cela doit néanmoins être considéré comme une "étape positive", confirmant que les tensions autour de l'Alliance étaient exagérées.

"Une alliance rééquilibrée devrait aider à réduire les décotes de valorisation, mais la direction doit encore rassurer sur les fuites de valeur lors de la planification de l'introduction en bourse d'Ampère et des futurs investissements minoritaires", note de son côté Jefferies ('achat'). Barclays pour finir a ajusté sa cible sur le groupe automobile de 32 à 34 euros, tout en restant à 'sous-pondérer'.