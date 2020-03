Renault remonte de plus de 8%

(Boursier.com) — Renault rebondit de plus de 8% ce mardi à 16,55 euros, alors que parmi les dernières notes de brokers, Citigroup a réduit son cours cible de 20 à 10 euros. JP Morgan avait auparavant ramené son objectif de cours de 37 à 30 euros sur le dossier.

Le constructeur automobile pourrait solliciter des garanties auprès de l'Etat pour faire face à l'impact de l'épidémie de coronavirus, a déclaré dans un entretien au 'Parisien' son président Jean-Dominique Senard qui a écarté en revanche le scénario d'une renationalisation. "Nous vivons une des épreuves les plus difficiles de notre histoire", a déclaré le président du conseil de Renault dans l'entretien publié dimanche. 21 sites industriels du groupe sont désormais fermés dont 12 en France et 4 en Espagne notamment, ce qui représente 60.000 salariés à l'arrêt, précise-t-il, ajoutant que le constructeur doit faire face à un plongeon "spectaculaire" de ses commandes, "parfois jusqu'à 90%"...

"Comme pour toutes les entreprises françaises, la question de la trésorerie se pose", a poursuivi le dirigeant, ajoutant que le constructeur travaillait sur différent scenarii pour les prochaines semaines. Prié de dire si Renault pourrait solliciter un prêt de l'Etat, Jean-Dominique Senard a répondu : "Nous pourrions solliciter des garanties auprès de l'Etat, comme d'autres entreprises" (...) "en revanche une renationalisation temporaire n'est pas à l'ordre du jour".