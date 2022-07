Renault relève ses objectifs annuels de marge opérationnelle et de free cash flow

(Boursier.com) — Le groupe automobile Renault vient de relever ses objectifs annuels de marge opérationnelle et de free cash flow, grâce à sa stratégie de montée en gamme. De quoi contrebalancer son départ de Russie qui fut pendant longtemps son deuxième débouché commercial. Le groupe qui est engagé dans un exercice de restructuration et de repositionnement stratégique qui passe par l'électrique a annoncé viser désormais une marge opérationnelle supérieure à 5% en 2022, contre environ 3% jusqu'ici, et un free cash flow opérationnel de l'automobile supérieur à 1,5 milliard d'euros, contre seulement "positif" précédemment.

Au premier semestre, Renault a affiché une marge opérationnelle de 4,7%, contre 2,1% un an plus tôt. En revanche, le résultat net, part du groupe, est retombé dans le rouge à hauteur de -1,357 milliard d'euros de perte, alors que le constructeur automobile français avait renoué l'an dernier avec un bénéfice pour la première fois depuis trois ans.