Renault : recule, Citi dégrade

(Boursier.com) — Renault recule de 1,5% à 35,6 euros dans les premiers échanges de la semaine à Paris. Le constructeur automobile, qui s'est offert un gain de plus de 8% la semaine passée, est victime d'une note de Citi qui a dégradé la valeur à 'neutre' avec un objectif ramené de 44 à 39 euros. La banque met en avant la surperformance du titre en 2022. Après la présentation de la nouvelle stratégie l'année dernière, le broker s'attend à ce que les investisseurs se concentrent sur la trajectoire du marché 2023, où la firme est plus exposée au marché de masse européen. Il privilégie le segment du luxe/premium dans le secteur et favorise ainsi des titres comme Mercedes-Benz et Porsche.