Renault : recule après la présentation de la 'nouvelle Alliance'

(Boursier.com) — Dans un marché baissier pour débuter la semaine, Renault cède 0,9% à 38,7 euros après l'officialisation de la très attendue, mais aussi largement anticipée, refonte de l'Alliance avec Nissan et Mitsubishi. Grâce à une série de nouvelles initiatives, la réorganisation de l'Alliance vise à maximiser la création de valeur pour toutes les parties prenantes. Ce nouveau partenariat, d'une période initiale de 15 ans, créera des opportunités additionnelles de croissance et améliorera l'efficacité opérationnelle de chaque entreprise pour innover et se transformer sur le marché automobile et des nouvelles mobilités, qui évolue rapidement.

Un projet en 3D

Le projet dévoilé ce matin se décline en trois dimensions. Sur le front opérationnel, de nouveaux projets clés en Amérique latine, en Inde et en Europe verront le jour afin d'offrir aux membres de l'Alliance des résultats mutuellement bénéfiques. Parmi ces projets, Nissan produira un nouveau modèle pour Renault au Mexique, ce qui permettra au groupe français de produire un véhicule dans le pays pour la première fois en 20 ans. En Inde, l'un des marchés automobiles à plus forte croissance du monde, Renault et Nissan collaboreront sur plusieurs projets de nouveaux véhicules, dont des nouveaux SUV.

Nissan et Mitsubishi présents au capital d'Ampere ?

Sur le front électrique, Nissan a confirmé son intention d'investir jusqu'à 15% dans Ampere, l'entité EV & Software de Renault Group en Europe, dans le but de devenir un investisseur stratégique. Mitsubishi Motors envisagerait également d'investir dans l'entité. La valorisation de cette dernière sera décidée par le marché, a précisé Luca de Meo lors de la présentation de l'Alliance.

Ces projets pourraient générer des centaines de millions d'euros de bénéfices pour les entreprises au fil du temps, pouvant atteindre des milliards "si les choses se passent très, très bien", a souligné le patron du groupe au losange. "La pertinence de ces projets a été sous-estimée jusqu'à présent".

Participation croisée de 15% pour Renault et Nissan

Enfin, sur le front capitalistique, Renault et Nissan, membres fondateurs de l'Alliance, ont convenu de rééquilibrer leurs participations croisées et les modalités de gouvernance afin de garantir l'efficacité de leur partenariat et de maximiser la création de valeur. Nissan et Renault Group détiendront une participation croisée de 15%, avec une obligation de conservation, ainsi qu'une obligation de plafonnement de leurs participations. Renault transférera 28,4% des actions Nissan dans une fiducie française, où les droits de vote seront "neutralisés" pour la plupart des décisions. Renault Group continuerait néanmoins de bénéficier pleinement des droits économiques (dividendes et produits de cession des actions) rattachés aux actions détenues par la fiducie jusqu'à la vente de ces actions. Les droits de vote des deux constructeurs seraient par ailleurs plafonnés à 15% des droits de vote exerçables, les deux parties étant toutes deux en mesure d'exercer librement leurs droits de vote dans cette limite.

"Nous avons maintenant un nouveau schéma de gouvernance qui est beaucoup plus simple, nous pouvons maintenant fonctionner comme une entreprise normale. Vu de Renault, il s'agit de retrouver une certaine agilité stratégique sans nécessairement rompre les liens et les synergies qui existaient", a indiqué Luca de Meo.