Renault recule après des annonces finalement déjà anticipées par le marché

(Boursier.com) — Renault recule de 2% à 37,4 euros, après l'officialisation de la refonte de l'alliance avec Nissan. Comme attendu, Renault va ramener sa participation dans Nissan à 15%, contre 43% actuellement, tandis que le groupe nippon devrait investir dans Ampère, la nouvelle entité réunissant les activités électriques de Renault, dans le but de devenir "un actionnaire stratégique".

" Renault Group et Nissan conserveraient une participation croisée de 15%, avec une obligation de conservation, ainsi qu'une obligation de plafonnement de leurs participations. Ils seraient tous deux en mesure d'exercer librement les droits de vote attachés à leur participation directe de 15%, avec un plafond de 15%. Renault Group transférerait 28,4% de ses actions de Nissan dans une fiducie française, où les droits de vote seraient "neutralisés" pour la plupart des décisions, mais où les droits économiques (dividendes et produits de vente des actions) bénéficieraient toujours entièrement à Renault Group jusqu'à la vente de ces actions ", précise le groupe au losange.

Les accords sont en cours de finalisation et la transaction reste soumise à l'approbation des conseils d'administration de Renault Group et de Nissan.

Pour les analystes, cette annonce va clairement dans le bon sens même si le manque de détails fait grincer des dents. "Le marché attend peut-être plus de détails", observe ainsi Grégoire Laverge, gérant actions internationales chez Apicil Asset Management. "Et d'une certaine façon, cela acte l'échec de la précédente version de l'alliance".

Globalement, Oddo BHF ('surperformer') trouve que le communiqué du constructeur s'inscrit pleinement dans la lignée des informations parues dans la presse ces derniers mois et souligne qu'il manque encore des détails techniques (projets, niveau de participation de Nissan dans Ampère, valorisation d'Ampère...). Cela doit néanmoins être considéré comme une étape positive, confirmant que les tensions autour de l'Alliance étaient exagérées. Plus généralement, l'analyste reste convaincu que l'Alliance peut fonctionner beaucoup mieux avec Renault détenant "seulement" 15% de Nissan qu'avec une participation de 43%, sans parler des autres bénéfices pour Renault, à savoir la cristallisation de la valeur de sa participation dans Nissan (à moyen/long terme), avoir un partenaire industriel de référence solide pour son unité Ampère, etc. Enfin, les annonces "concrètes" concernant d'éventuels projets futurs entre les deux partenaires (trois dont Mitsubishi) leur permettront de générer des synergies supplémentaires (qui n'ont pas encore été incluses dans les objectifs financiers de Renault, d'où la vision plus optimiste du broker sur le potentiel de résultats de Renault), limiter les besoins d'investissements et rassurer davantage sur l'avenir de l'Alliance.

"Une alliance rééquilibrée devrait aider à réduire les décotes de valorisation, mais la direction doit encore rassurer sur les fuites de valeur lors de la planification de l'introduction en bourse d'Ampère et des futurs investissements minoritaires", note de son côté Jefferies ('achat'), cité par 'Bloomberg'.