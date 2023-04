Renault : rebond des ventes au premier trimestre

(Boursier.com) — Renault cède 1,2% à 37,6 euros en ce début de semaine malgré l'annonce d'une hausse de 8,6% de ses ventes au premier trimestre. Le constructeur au losange a écoulé 353.545 voitures et fourgons de la marque éponyme sur la période après un repli de 9,4% en 2022. L'an dernier, la perte du marché russe après l'invasion de l'Ukraine était venue s'ajouter à l'impact de la stratégie de recentrage du directeur général Luca de Meo sur les marchés et modèles les plus rentables pour tenter de redresser la situation financière de Renault. Il s'agissait de la quatrième année consécutive de baisse des ventes, pour le groupe (-5,9%) et pour la marque Renault.

Au cours d'une téléconférence de presse, le directeur général de la marque Renault Fabrice Cambolive a dit s'attendre à ce que le rebond du premier trimestre se confirme en avril, d'autant que "le niveau de portefeuille ne baisse pas". Renault dévoilera son chiffre d'affaires trimestriel jeudi.