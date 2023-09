Renault : question d'angle de vue

(Boursier.com) — Renault remonte de 2,6% à 36,26 euros sur le marché parisien ce mercredi, alors qu'Exane BNP Paribas a ajusté le curseur sur le groupe automobile de 40 à 41 euros tout en restant 'neutre'. Plus gourmand, Santander a revalorisé le dossier de 66,3 à 74,7 euros avec un avis à 'surperformer'.

Il y a quelques jours, UBS avait au contraire dégradé le titre du constructeur à 'vendre' en coupant son objectif de 42 à 31 euros. La banque expliquait que les performances financières de Renault pourraient rester solides au cours des prochains trimestres, peut-être même avec des surprises positives, mais que la plupart des indicateurs ne s'améliorent plus... Les constructeurs 'historiques' sont les plus menacés par la concurrence chinoise croissante et par Tesla, ajoutait le courtier. L'introduction en bourse d'Ampere (prévue l'année prochaine) ne semble par ailleurs pas vraiment susceptible de débloquer une valeur significative, estimait encore le spécialiste.