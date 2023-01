Renault : quel début d'année !

(Boursier.com) — Renault poursuit son très bon début d'année en bourse avec un titre qui prend encore 1,7% à 37 euros en ce milieu de semaine. Avec un gain de plus de 18% depuis le premier janvier, le constructeur automobile affiche la meilleure performance du CAC40 sur la période. Le titre a intégré la liste des grandes capitalisations européennes favorites d'Oddo BHF pour le premier semestre.

L'analyste se dit "beaucoup plus" optimiste que le consensus sur la capacité de Renault à faire croître ses résultats et à améliorer ses performances financières malgré un environnement économique potentiellement moins favorable. Le broker est également optimiste quant au potentiel de la nouvelle organisation "disruptive" de Renault et sur les relations "plus pragmatiques" que le constructeur devrait entretenir avec Nissan à l'avenir.