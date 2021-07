Renault publie un bénéfice net semestriel part du groupe de 354 ME

(Boursier.com) — Le groupe Renault publie ce vendredi un bénéfice net semestriel, part du groupe, de 354 Millions d'euros après avoir accusé une perte de 7,3 milliards un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du groupe atteint 23.357 Millions d'euros, en progression de 26,8% par rapport au premier semestre 2020. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires du groupe aurait augmenté de 31,8%.

Renault Group devrait atteindre son plan d'économie de dépenses de coûts fixes de 2 milliards d'euros avec un an d'avance : 1,8 Milliard d'euros a déjà été réalisé dont plus de 600 Millions d'euros sur ce premier semestre par rapport à 2019.

Le management souligne un "fort effet prix net positif (+8,7 points sur le chiffre d'affaires de l'Automobile hors AVTOVAZ)", reflétant la mise en oeuvre de la nouvelle politique commerciale dans le cadre de "Renaulution".

La Marge opérationnelle Groupe ressort à 2,8%, contre -6,5% au premier semestre 2020. La Marge opérationnelle de l'Automobile (incluant AVTOVAZ) est positive et en amélioration de plus de 1,7 Milliard d'euros par rapport au premier semestre 2020, en dépit de la pandémie et de la crise des composants.

Les ventes mondiales sont en hausse de 18,7% au premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2020 mais qui restent en repli de -24,2% par rapport au premier semestre 2019.

Le résultat net est donc positif sur la période à hauteur de 368 millions d'euros. Le Free cash-flow opérationnel de l'Automobile revient proche de l'équilibre (-70 millions d'euros). La réduction de la dette nette de l'Automobile ressort à 0,8 Milliard d'euros et les réserves de liquidité de l'Automobile à 16,7 milliards d'euros au 30 juin 2021.

En dépit des incertitudes qui pèsent sur la demande, de la poursuite des effets négatifs de la crise des composants qui pourrait conduire à une perte de production de l'ordre de 200.000 unités sur l'année et de la montée du prix des matières premières, Renault Group vise un taux de marge opérationnelle pour l'année du même ordre qu'au premier semestre.

En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l'ambition d'atteindre la neutralité carbone en Europe d'ici à 2040 et confirme être en ligne pour atteindre son objectif CAFE 2021.

"Ces résultats sont les fruits de notre plan stratégique Renaulution, axé sur la rentabilité. Ils ne marquent que la première étape de notre redressement qui devrait s'accélérer avec l'arrivée des nouveaux véhicules en préparation. Je tiens à remercier tous les collaborateurs pour leur engagement qui a permis l'atteinte de ces résultats", a déclaré Luca de Meo, CEO de Renault Group. "Nous avons franchi une étape importante dans la restauration de nos équilibres financiers, notamment avec le retour proche de l'équilibre de notre free cash-flow sur ce semestre. Notre solide position de liquidité nous permet de poursuivre notre redressement en toute sérénité", a souligné Clotilde Delbos, Directeur financier de Renault Group.