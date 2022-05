Renault présentera son concept-car 'recyclé' à ChangeNOW 2022

(Boursier.com) — ChangeNOW , le plus grand événement mondial dédié aux solutions durables et à celles ayant un impact positif, se déroulera au Grand Palais Ephémère et à la Tour Eiffel, du 19 au 21 mai 2022 à Paris. Avec son nouveau concept-car composé de 70% de matériaux recyclés et recyclables à 95%, Renault ouvre la voie pour une mobilité durable : 'let's change cars'. Luca De Meo (CEO de Renault Group et de la marque Renault) animera une présentation aux cotés de Gilles Vidal (VP Marque Renault, Design) et d'un invité spécial : Jean-Michel Jarre (compositeur, interprète, producteur et ambassadeur culturel).