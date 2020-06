Renault : prend la tête du CAC40

Renault : prend la tête du CAC40









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans un marché qui pointe en vive hausse en début de séance, Renault s'offre un copieux gain de 6,7% à 23,4 euros. Bank of America a repris la couverture du constructeur automobile avec un conseil 'achat' et une cible de 27 euros. Globalement, les analystes sont assez partagés sur le groupe au losange. Selon le consensus 'Bloomberg', 6 sont 'positifs', 13 sont 'neutres' et 5 sont 'vendeurs' du dossier. L'objectif à douze mois est fixé à 26,92 euros.