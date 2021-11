Renault prend 21% de Whylot

(Boursier.com) — Renault a réalisé le 30 septembre une opération de prise de participation minoritaire à hauteur de 21% au capital de Whylot, entreprise basée dans le Lot qui a développé une technologie unique dans le secteur porteur des moteurs électriques innovants. Cette entrée au capital de la start-up française vient renforcer le partenariat stratégique existant entre les deux acteurs. Renault Group avait précédemment signé un partenariat avec Whylot afin de développer et d'industrialiser à grande échelle un e-moteur automobile innovant à flux axial. Cette technologie sera appliquée aux groupes motopropulseurs électrifiés et électriques, avec notamment pour objectif en groupes motopropulseurs hybrides une réduction des coûts tout en économisant les émissions de CO2 de 2,5 g/km de CO2 selon la norme WLTP (pour les voitures particulières des segments B/C). Renault sera le premier constructeur généraliste à produire un moteur électrique à flux axial à grande échelle à partir de 2025.

Cette prise de participation permettra à Renault et Whylot de se positionner dans les années à venir comme leaders dans le développement et l'industrialisation de moteurs électriques innovants et abordables et d'accompagner la croissance du marché des véhicules électrifiés en France et en Europe.