Renault poursuit le renouvellement de son conseil d'administration

Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Renault, réuni ce jour, a décidé, sur recommandation du Comité de la gouvernance et des rémunérations, de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires du 23 avril 2021, la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants, Bernard Delpit et Frédéric Mazzella.

Dans le but d'accompagner l'évolution du Conseil en limitant le nombre de ses membres, Patrick Thomas a fait part de sa décision de mettre, par anticipation d'une année, son mandat à disposition du Conseil dès l'Assemblée générale 2021.

Le Conseil d'administration a décidé également de proposer le renouvellement pour quatre ans des mandats d'administrateurs de Miriem Bensalah Chaqroun, Marie-Annick Darmaillac, Yu Serizawa et Thomas Courbe.

Enfin, le Conseil d'administration soumettra au vote de l'Assemblée générale la nomination de Noël Desgrippes, candidat au poste d'administrateur représentant les salariés actionnaires, en remplacement de Benoit Ostertag dont le mandat arrive à échéance.

Jean-Dominique Senard, Président du Conseil d'administration, a déclaré : "Je remercie Patrick Thomas qui a été un pilier du Conseil d'administration ces dernières années et qui, aujourd'hui, anticipe la fin de son mandat pour accompagner l'accélération de la transformation du Groupe Renault. Les nominations de Bernard Delpit et Frédéric Mazzella,proposées par le Conseil d'administration, s'inscrivent dans une nouvelle dynamique. Bernard Delpit a une longue expérience des enjeux financiers tant dans la sphère publique que de grands groupes cotés, et il a exercé des responsabilités opérationnelles dans l'industrie automobile. Frédéric Mazzella est un entrepreneur innovant de premier plan, et le créateur d'une des entreprises les plus emblématiques du monde des nouvelles mobilités. Leur expérience et leurs profils de grande envergure seront des atouts précieux pour accompagner la mise en oeuvre du plan stratégique du groupe Renault.

Je suis également très heureux que la nomination de Noël Desgrippes ait été proposée au poste d'administrateur représentant les salariés actionnaires. Sa connaissance de l'entreprise et son engagement au sein des instances représentatives du personnel seront des atouts précieux pour le Conseil d'Administration, qui aura à coeur d'écouter avec une particulière attention la voix des salariés."