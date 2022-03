Renault : plombé par sa probable sortie de Russie

(Boursier.com) — Renault abandonne encore 3% à 22,4 euros en bourse de Paris. Très critiqué après sa décision de maintenir ses activités en Russie, le constructeur a finalement annoncé hier soir la suspension avec effet immédiat de la production de son usine de Moscou ainsi qu'une potentielle cession de sa participation de contrôle dans le premier constructeur automobile russe, Avtovaz. "Le groupe évalue les options possibles concernant sa participation dans Avtovaz, tout en agissant de manière responsable envers ses 45.000 salariés en Russie", a précisé Renault. Avtovaz a représenté la moitié du résultat opérationnel courant de la division automobile de Renault l'an dernier.

Conséquence de cette décision, le groupe au losange a revu à la baisse ses objectifs financiers pour 2022, avec une marge opérationnelle du groupe escomptée désormais autour de 3%, contre au moins 4% précédemment, et un free cash-flow de l'automobile attendu seulement "positif", et non plus à au moins un milliard d'euros. Il va également enregistrer une charge d'ajustement non-cash au moment des résultats du premier semestre, correspondant à la valeur des immobilisations incorporelles, corporelles et goodwill consolidés du groupe en Russie (2,195 MdsE au 31 décembre dernier).

Décision inéluctable

Malheureusement pour le constructeur, la décision était sans doute devenue inéluctable face à la difficulté croissante d'opérer localement (supply-chain), les perspectives nettement assombries du marché local et, plus généralement, la pression grandissante, explique Oddo BHF. A court terme, cette décision aura le mérite d'améliorer à nouveau la perception du titre qui ne sera plus considéré comme l'un des plus exposés à la Russie en Europe, ce qui a logiquement beaucoup pesé sur le cours de Bourse depuis le 24 février dernier.

A plus long terme, la lecture n'en reste pas moins difficile pour le constructeur qui ressort malheureusement très affaibli... En effet, le constructeur perd environ 500k unités annuelles, ce qui le fait chuter à seulement 2,2m d'unités, un niveau de volumes plus proche d'un acteur premium allemand que d'un généraliste, et renforce encore son tropisme vers l'Europe, autre point de fragilité selon le broker. Au-delà des volumes, les activités du constructeur en Russie étaient très rentables et le privent donc de son principal socle de profits alors qu'il est encore aux prémices du redressement promis par Renaulution, comme en témoigne la faible rentabilité encore attendue cette année et le FCF très limité... L'analyste est 'neutre' sur le dossier avec une cible de 30 euros.

"Compte tenu de l'ampleur de la baisse des bénéfices et de la dépréciation des actifs, nous nous attendons à une nouvelle pression à la baisse à court terme sur les actions", affirme pour sa part Citigroup. Invest Securities enfin, a retiré le titre de sa sélection de valeurs favorites et a coupé sa cible de 70 à... 45,1 euros tout en restant à l''achat' sur le dossier.