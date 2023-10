Renault : petite sortie de route, les ventes un peu 'justes'

(Boursier.com) — Dans un marché baissier, Renault cède 4,5% à 34,5 euros après la présentation de comptes trimestriels un peu courts par rapport aux attentes du marché. Au 3ème trimestre, le chiffre d'affaires du constructeur ressort à 10,5 milliards d'euros, en hausse de 7,6% (+13,8% à taux de change constants) mais légèrement inférieur aux anticipations des analystes (10,77 MdsE). Les ventes affichent une progression de 6,1% dans le monde et de 15,3% en Europe.

Le constructeur a réitéré ses perspectives financières 2023, à savoir une marge opérationnelle entre 7% et 8%; un free cash-flow supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros; avec une marge opérationnelle du Groupe du second semestre supérieure à celle du 1er semestre, qui s'élevait à 7,6%.

AlphaValue/Baader n'anticipe pas de changements significatifs du consensus pour l'exercice 2023, la limite supérieure des prévisions de marge étant le scénario de base. Le broker confirme sa recommandation positive sur le dossier et indique que le léger 'raté' au niveau du chiffre d'affaires ne reflète pas l'amélioration structurelle sous-jacente qui se produit plus bas dans le compte de résultat. Morgan Stanley affirme que l'impression est "une fraction" en dessous du consensus, bien qu'en avance sur ses estimations, et souligne que les résultats sont effectivement "conformes", avec une normalisation du carnet de commandes en bonne voie pour atteindre le niveau cible d'ici la fin de l'année. Les investisseurs devraient évaluer l'évolution des tendances lorsque les commandes reviendront à leur niveau cible.