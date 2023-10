Renault : petit sursaut

(Boursier.com) — Renault tente de résister à la baisse appuyée du marché au lendemain de sa violente chute : le titre du constructeur grignote 0,5% à 33,6 euros à la mi-journée. Le groupe a dévoilé des revenus trimestriels de 10,5 MdsE, en hausse de 8% en publié (+14% hors effets devises) et en ligne avec les attentes du consensus (10,5 MdsE). Oddo BHF explique que l'effet volumes plus négatif qu'anticipé à -1,6% (immatriculations en hausse de 6%) en raison d'un déstockage distributeurs plus important qu'anticipé a déçu mais a pu être compensé, notamment par un effet prix plus fort à +7,5%, confirmant les bénéfices de la politique commerciale du constructeur. Enfin, les objectifs annuels ont évidemment été confirmés, comme attendu.

Malgré la baisse du titre hier, la publication et les commentaires du management confortent l'analyste dans l'idée que le constructeur est toujours en avance sur ses objectifs, d'autant plus que le meilleur reste à venir alors même que l'offensive produits n'en est qu'à ses débuts, les fruits de l'important travail sur les coûts ne sont pas encore tous visibles et les autres catalyseurs restent nombreux (finalisation de l'entrée d'Aramco dans Horse, CMD Ampère le 15/11, finalisation du nouvel accord de l'Alliance et possibilité ensuite de cessions de titres Nissan notamment). Le broker maintient ainsi son opinion positive sur le titre qui reste parmi ses valeurs préférées cette année. Il révise néanmoins son objectif de 60 à 55 euros à la suite du récent derating sectoriel (multiples plus prudents, estimations inchangées) mais celui-ci suggère toujours un potentiel significatif face aux niveaux de valorisation actuels (PE 24 inférieur à 2,5x).

La SocGen a, par ailleurs, ajusté le curseur de 49 à 48 euros tout en restant à l''achat', tandis que HSBC ('achat') a réduit la mire de 50 à 47 euros.