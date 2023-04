Renault : partenariat de long terme dans les batteries bas-carbone

(Boursier.com) — Renault et Verkor annoncent un partenariat commercial long terme pour la fourniture de batteries bas-carbone haute performance. Il s'agit d'un partenariat pour la fourniture de 12 GWh par an de batteries pour véhicules électriques haute performance et bas-carbone, qui seront produites dans la future Gigafactory Verkor de Dunkerque (France). Les batteries Verkor équiperont les véhicules des segments supérieurs des marques de Renault Group et notamment dès 2025, le futur C-Crossover GT 100% électrique d'Alpine, qui sera fabriqué à Dieppe, en France.

L'annonce marque "une étape importante du développement de Verkor" et consolide le partenariat stratégique démarré avec la prise de participation de Renault Group dans Verkor en juin 2021. Depuis cette date, Renault et Verkor ont validé la qualité technique du produit, sa compétitivité économique et son processus d'industrialisation, du Verkor Innovation Centre à Grenoble jusqu'à la construction de la Gigafactory Verkor qui sera opérationnelle en 2025.

Benoit Lemaignan, cofondateur et Président du Directoire de Verkor, ajoute : "La confiance que Renault Group nous a accordée depuis le début est désormais matérialisée par ce partenariat long terme. C'est une preuve supplémentaire de l'attractivité et de la crédibilité de notre projet, au moment où nous levons les fonds nécessaires à la construction de notre Gigafactory de Dunkerque. La production des batteries en Europe et la maitrise de la chaine de valeur sont fondamentales dans la transition énergétique".