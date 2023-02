Renault : partenariat avec le Crédit Agricole dans l'assurance automobile

(Boursier.com) — Renault a choisi le Crédit Agricole pour développer son activité d'assurance automobile en France. Mobilize Financial Services, filiale du constructeur spécialisée dans les services facilitant l'accès à l'automobile, et Pacifica, filiale assurances dommages de Crédit Agricole Assurances, ont signé un partenariat commercial pour l'assurance automobile. A travers ce dernier, Pacifica deviendra, à partir de fin 2023, l'assureur automobile de Mobilize Financial Services en France, pour la fourniture de contrats d'assurance adossés à la distribution de véhicules neufs et d'occasion auprès des particuliers.

Mobilize Insurance développera, grâce à une plateforme paneuropéenne innovante et pleinement intégrée à l'écosystème des marques de Renault Group, une gamme complète de produits d'assurance automobile et notamment des services d'assurance tenant compte de l'usage fait du véhicule. L'objectif pour Mobilize Insurance est de tripler ses ventes d'assurances automobile d'ici 2030 dans le monde, pour atteindre 3,6 millions de contrats (contre 1,2 million aujourd'hui).

Pour Crédit Agricole Assurances, ce partenariat contribue aux ambitions fixées dans son projet d'entreprise à horizon 2025, tant en termes de croissance (plus de 2,5 millions de contrats dommages supplémentaires en France) qu'en terme d'accompagnement des nouvelles formes de mobilité.