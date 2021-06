Renault : ouverture du 1er Renault Live de France à Saint-Etienne

Renault : ouverture du 1er Renault Live de France à Saint-Etienne









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Renault et le Groupe Thivolle ouvrent le premier Renault Live en France. En effet, après deux ans de travaux, la concession Renault du Groupe Thivolle implantée, depuis 1959 à Saint-Etienne, fait peau neuve. L'entreprise ouvre un nouveau concept store Renault axé sur l'expérience client et l'essai des véhicules.

Ce concept store, déployé pour la première fois en France avec le Groupe Thivolle, se veut en adéquation avec les nouvelles habitudes de consommation et la montée du numérique. Pensé pour répondre aux attentes des clients en quête d'expertise et d'accompagnement, ce nouveau concept d'établissement complète le parcours digital, pour aider le consommateur à affiner ses choix et finaliser son achat automobile dans le réseau Renault. Avec ce concept store, Renault place l'essai véhicule au coeur du parcours client. Renault Saint-Etienne propose ainsi aux visiteurs une découverte physique de l'univers de la marque, complémentaire au parcours digital.

Un parc d'une trentaine de véhicules neufs est présenté en permanence sous un espace extérieur couvert et lumineux. Cette exposition, visible et facile d'accès, favorise la découverte et le départ en essai. Deux experts, spécifiquement formés à la marque, aux produits et aux technologies, prennent en charge le client pour l'orienter vers le véhicule qui correspond le mieux à ses besoins, au sein d'une gamme large et variée en termes de modèles, de technologies, de motorisations ou encore de possibilités de personnalisation.

A l'issue de l'essai et de la phase de présentation du véhicule, le client peut, s'il le souhaite, être orienté vers l'équipe commerciale. Un vendeur prend alors le relai pour lui soumettre les différentes offres de reprise, financement ou entretien et finaliser avec lui son parcours d'achat.