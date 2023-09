Renault : organisation distincte des achats de l'Alliance

(Boursier.com) — Renault Group, Nissan Motor Co. et Mitsubishi Motors Corporation ont annoncé, le 6 février, un nouveau chapitre de l'Alliance, visant à faire évoluer leur modèle de collaboration pour le rendre plus agile et renforcer sa compétitivité. Ce nouveau schéma fonde les bases d'une nouvelle gouvernance équilibrée, équitable et efficace, tout en maximisant la création de valeur pour chaque membre de l'Alliance.

Les accords définitifs ont été conclus le 26 juillet et la réalisation de la transaction devrait intervenir au cours du 4etrimestre de l'année.

Prises de décisions rapides et agiles

D'ici à la fin de l'année 2023, l'organisation de l'Alliance passera d'un modèle standardisé à l'échelle mondiale à une coopération axée sur les projets afin de permettre des décisions plus rapides et agiles, adaptée aux exigences de chaque région. Elle s'appuiera sur les atouts géographiques, les ressources techniques et l'expertise de marché de chaque partenaire, soutenant ainsi leurs plans stratégiques respectifs.

Ces évolutions ont été conçues pour s'adapter à une nouvelle tendance dans l'industrie automobile : les marchés deviennent de plus en plus régionaux en raison des différences dans les réglementations, dans les rythmes d'adoption du véhicule électrique et dans les besoins de connectivité.

Organisations distinctes

L'organisation des achats de l'Alliance évoluera vers des organisations distinctes axées sur une approche projet par projet. L'entreprise leader d'un projet donné pourra définir de manière autonome les spécifications et les processus pour répondre aux exigences de chaque entreprise en matière de produits, tout en respectant les réglementations de la région donnée.

Cette nouvelle organisation permettra de prendre des décisions plus rapidement et d'améliorer l'efficacité opérationnelle dans plusieurs domaines : marchés, technologies, véhicules et au-delà, afin de soutenir la mise en oeuvre des projets communs de l'Alliance pour l'Europe, l'Amérique latine et l'Inde.