Renault officialise la nomination de Luca de Meo

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'issue du processus de sélection mené par le Comité de la gouvernance et des rémunérations, le Conseil d'administration, réuni le 28 janvier sous la présidence de Jean-Dominique Senard, a décidé de nommer Luca de Meo en qualité de Directeur général de Renault SA, et de Président de Renault SAS, avec effet à compter du 1er juillet 2020.

Le Conseil d'administration a considéré que Luca de Meo, par son parcours, par son expérience et par sa réussite dans ses précédentes fonctions, réunit toutes les qualités pour contribuer au développement et à la transformation du Groupe Renault dans toutes ses dimensions .

Mme Clotilde Delbos, Directeur général de Renault SA par intérim continuera d'assumer ses fonctions jusqu'à l'entrée en fonction de Luca de Meo.

Par ailleurs, le Conseil d'administration a donné un avis favorable à sa nomination aux fonctions de Directeur général adjoint de Renault SA, à compter du 1er juillet 2020.

Le Conseil exprime sa pleine confiance à la nouvelle gouvernance du Groupe et souhaite aux nouveaux dirigeants plein succès dans leur mission .