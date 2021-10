Renault : nouveaux avis

(Boursier.com) — Renault reperd 0,6% à 31 euros sur le marché parisien ce lundi, alors que les analystes continuent de commenter le maintien des objectifs 2021 de redressement de la marge et du cash-flow, ainsi que l'impact plus lourd que prévu des pénuries de puces électroniques sur la production...

Le constructeur, qui estime désormais avoir perdu la production de 390.000 véhicules à cause des difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs, et dont les pertes pourraient atteindre 500.000 véhicules sur l'année, table toujours une marge opérationnelle de l'ordre de 2,8% sur l'année, contre -0,8% sur l'ensemble de 2020.

"Vu que ce 'lockdown' en Malaisie est terminé, on ose espérer que la crise sera moins aiguë à la fin de l'année mais nous sommes conscients que la situation va rester tendue une bonne partie de 2022", a déclaré Clotilde Delbos, directrice financière de Renault, lors de la conférence suivant la présentation de ces résultats. La dirigeante a également indiqué que le groupe au losange ne comptait pas retarder le lancement de nouveaux véhicules l'an prochain en raison de la crise des semi-conducteurs.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 9 milliards d'euros sur le 3e trimestre, en repli de 13,4% (-14% à taux de change et périmètre constants) alors que les ventes mondiales ont diminué de 22,3% à 599.027 véhicules.

Pour Oddo BHF ('neutre'), ce 3ème trimestre sans surprise et la confirmation des prévisions sont rassurants dans le contexte actuel. De son côté, Invest Securities a abaissé sa cible de 55 à 50 euros tout en restant à l'achat.