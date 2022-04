Renault : nouveau dérapage

(Boursier.com) — Renault reperd encore 5% à 21,85 euros en bourse de Paris ce mercredi dans un marché boursier globalement dégradé sur fond d'envolée des taux longs... Le constructeur automobile a rappelons-le annoncé le mois dernier la suspension avec effet immédiat de la production de son usine de Moscou, ainsi qu'une potentielle cession de sa participation de contrôle dans le premier constructeur automobile russe, Avtovaz. "Le groupe évalue les options possibles concernant sa participation dans Avtovaz, tout en agissant de manière responsable envers ses 45.000 salariés en Russie", a précisé Renault. Avtovaz a représenté la moitié du résultat opérationnel courant de la division automobile de Renault l'an dernier.

Conséquence de cette décision, le groupe au losange a revu à la baisse ses objectifs financiers pour 2022, avec une marge opérationnelle du groupe escomptée désormais autour de 3%, contre au moins 4% précédemment, et un free cash-flow de l'automobile attendu seulement "positif", et non plus à au moins un milliard d'euros. Il va également enregistrer une charge d'ajustement non-cash au moment des résultats du premier semestre, correspondant à la valeur des immobilisations incorporelles, corporelles et goodwill consolidés du groupe en Russie (2,195 MdsE au 31 décembre dernier).

Décision inéluctable

Parmi les derniers avis de brokers, JPMorgan a, à son tour, réduit son objectif et vise désormais un cours de 55 euros, contre 62 euros précédemment. Deutsche Bank venait déjà d'abaisser son objectif de 40 à 35 euros, tandis qu'Invest Securities avait retiré le titre de sa sélection de valeurs favorites. Credit Suisse avait aussi ajusté son objectif de cours à 24 euros et Jefferies avait revu le sien à 22 euros.