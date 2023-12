Renault : Nominations au sein de la Direction des Services Commerciaux

(Boursier.com) — Après 38 ans passés au sein de Renault Group, Philippe Buros, Directeur des Services Commerciaux Renault Group, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2024. Le Groupe annonce dans la foulée des mouvements effectifs dès le 18 décembre au sein de deux directions commerciales pour renforcer leurs rôles stratégiques de pilotage et de développement.

Fabrice Cambolive est nommé Président de Renault Retail Group (RRG) le 18 décembre en plus de sa fonction de CEO de la marque Renault. Par ailleurs, Eric Pasquier a été nommé Directeur Général de RRG en octobre dernier.

Xavier Martinet devient Directeur des Services Commerciaux de Renault Group au 1er janvier 2024. Dans le cadre de ces fonctions, il sera rattaché à Luca de Meo. Il conserve son poste de Directeur Marketing, Ventes et Opérations de la marque Dacia pour lequel il reporte à Denis Le-Vot.