Renault : nomination d'un nouveau directeur régions, commerce et marketing

Crédit photo © Reuters / Jason Lee

(Boursier.com) — A compter du 28 janvier 2020, Denis Le Vot est nommé directeur régions, commerce et marketing pour le Groupe Renault. Il sera membre du Comité Exécutif Groupe (CEG) et rattaché à Clotilde Delbos, directeur général par intérim.